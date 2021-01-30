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  4. Avcılar’da kısıtlama günü yangın paniği, vatandaşlar sokağa döküldü

Avcılar’da kısıtlama günü yangın paniği, vatandaşlar sokağa döküldü

30.01.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da 5 katlı binanın bacasından çıkan yoğun dumanlar paniğe neden oldu.

Avcılar’da 5 katlı binanın bacasından çıkan yoğun dumanlar paniğe neden oldu. Kısıtlama günü evlerinde olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Olay, saat 17.35 sıralarında Merkez Mahallesi Fırın Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katındaki dairenin bacasından çıkan dumanlar nedeniyle vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olayı kontrol altına aldı. Büyük bir yangın olduğunu düşünen vatandaşlar kısıtlama günü panik yaşadı. Korkan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

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