AVCILAR’DA KOLONLARI ÇATLAYAN BİNADA TAHLİYELER SÜRÜYOR

Yılmaz OKUR-İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan, tahliyesi için yarına kadar süren apartmanda tahliyeler sürüyor.

32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı’nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporunun ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Pazartesi gününe kadar bu binanın tahliye edileceği açıklamasında bulunmuştu. Bugün de binada oturan bazı apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Yarına kadar bütün binanın boşaltılıp mühürlenmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Boşaltılan binadan görüntü

-Eşyanın taşınıp kamyonete yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

