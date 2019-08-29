HABER

Avcılar’da kolonları çatlayan binanın tahliyesi için 4 gün süre verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu. İleri Sokak’ta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı’nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu bu sabah Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, raporun uzmanlar tarafından incelendiğini ve binanın riskli olduğuna kanaat getirildiğini belirterek, şunları söyledi: “Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız. Bizim güvenli konutlara, plana ihtiyacımız var. Avcılar’da 20 yıldır beklenen eksikliği biz kısa sürede çözmek istiyoruz. Bunun için vatandaşın ve her bölümdeki görevli uzmanların desteğini görmek istiyoruz.” Bina sakinleri, belediyenin tebligatının ardından kalacak yer, kiralık ev aramaya başlarken, bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Bu çarşıda ‘yok yok’Bu çarşıda ‘yok yok’
GÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılarGÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alevler hastanenin olduğu bölgeye ilerliyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.