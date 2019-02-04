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Avcılar’da konfeksiyon atölyesinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Avcılar’da 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Avcılar’da konfeksiyon atölyesinde korkutan yangın

Avcılar’da 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Avcılar Cihangir Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı atölyedeki yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşu apartmanların sakinleri sokağa dökülürken konfeksiyon çalışanları ise mesai başlama saatinde atölyelerinin yandığını görünce büyük şok yaşadı. Yangında yaralanan olmadı.

Avcılar’da konfeksiyon atölyesinde korkutan yangın

Avcılar’da konfeksiyon atölyesinde korkutan yangın

Avcılar’da konfeksiyon atölyesinde korkutan yangın

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