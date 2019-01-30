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Avcılar’da korkutan fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:35 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da bir dondurma fabrikasının arşiv bölümünde yangın çıktı.

İstanbul Avcılar’da bir dondurma fabrikasının arşiv bölümünde yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler hızlı bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın drone’la görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yaklaşık 10 bin metrekare alanda bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın en üst katındaki arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sinan Paşa, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt gibi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının en üst katta çıkması olası bir faciayı önledi
Yangın, dondurma firmasına ait fabrikada üretim çalışmalarını devam ettiği sırada çıktı. Yangın nedeniyle çalışmalarını sürdüren yaklaşık 30 işçi panik yaşayarak hızlı bir şekilde binayı boşalttı. Yangının, işçilerin olmadığı en üst katta çıkması olası bir faciayı önledi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla söndürüldü
İhbar üzerine hareket geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahalede zorlandı.
Çatıya sıçrayan yangın nedeniyle ekipler merdivenli araçla müdahalede bulunurken, yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangın drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar’da korkutan fabrika yangını

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