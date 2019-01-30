Avcılar’da korkutan yangın, TEM otoyolu duman altında kaldı

Avcılar’da bulunan bir metal geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Çıkan yangında TEM Otoyolu duman altında kalırken yangın havadan görüntülendi.

Yangın, 13.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bin 200 metrekarelik alanda çıkan yangın TEM Otoyolu’nu da dumana boğdu. Yangının çıktığı alan drone ile havadan da görüntülendi. Yaklaşık 2 saatin sonunda yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Depoda çalışan bir işçi yangın sırasında yemekte olduklarını kaydederek, “Yemeğe gitmiş çocuklar tüpü de açık bırakmışlar o yüzden çıkmış” dedi.

