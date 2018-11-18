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AVCILAR'DA KULLANDIĞI VİNÇTEN DÜŞEREK ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir inşaatta çalışan vinç operatörü vinç kulesi merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek düştü.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Avcılar'da bir inşaatta çalışan vinç operatörü vinç kulesi merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten vinçteki mazgala düşen operatör hayatını kaybetti.
Kaza, Avcılar Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki vinç operatörü Yaşar Tanyeri henüz bilinmeyen bir nedenle vinç kule merdivenlerinin içinde bulunan mazgala düştü. Yaklaşık 3 metreden düşen operatörü gören inşaat çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Tanyeri'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşar Tanyeri'nin cenazesi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tanyeri'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü dökümü:
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-Vinçten görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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