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Avcılar’da kuyumcuda soygun girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu.

Avcılar’da bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun karşı koymasıyla 2 kişi ellerindeki bomba süsü verilmiş paketi bırakarak kaçtı.
Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, plakasız bir araçla gelen maskeli 2 kişi dükkana girdi. Kuyumcuyu etkisiz hale getirmeye çalışan şüpheliler, kuyumcunun tepkisi ile karşılaştı. Bunun üzerine şüpheliler ellerindeki bomba süsü verilmiş kırmızı poşet sarılı kutuyu bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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