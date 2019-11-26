Avcılar'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, dumandan etkilenmemeleri için çalışanlarla müşterileri marketten dışarı çıkardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, marketin deposunda hasar oluştu.

