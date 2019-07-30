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Avcılar’da metrobüs yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Avcılar’da bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına kısa süre içinde müdahale edilirken duraksayan seferler normale döndü.
Olay, Avcılar Üniversite metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.
Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

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