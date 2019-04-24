HABER

Avcılar'da metrobüste bir kadını taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

METROBÜSTE cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - METROBÜSTE cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay göre dün Avcılar ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.'ü gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
“Namazla Diriliş” konferansına büyük ilgi“Namazla Diriliş” konferansına büyük ilgi
Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin devrine tepkiÇınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin devrine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.