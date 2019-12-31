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  4. Avcılar'da metrobüste taciz iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması görüldü

Avcılar'da metrobüste taciz iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

AVCILAR  yönüne giden metrobüste 23 Nisan 2019 tarihinde, N. C.

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR yönüne giden metrobüste 23 Nisan 2019 tarihinde, N. C. adlı kadının F. Ö.'nün kendisine temasta bulunduğu ve pantolonunun ıslandığı iddiasıyla açtığı taciz davası bugün görüldü. Mahkeme, metrobüs şoförü M.K.'nın tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilme kararı çıkarırken, sanığın tutuklanma talebini reddetti.
Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya olayın mağduru N.C., tutuksuz sanık F. Ö. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada hakim Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden beklenen raporun gelmediğini söyledi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM
Tutuksuz sanık F.Ö.'e söz verildiğinde “Önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mağdurun avukatı Gökhan Soysal ise sanığa önceki beyanlarında altına idrar kaçırdığını söylediğini hatırlatarak, "Daha önce toplu taşımada idrarını altına kaçırdın mı?" sorusunu yöneltti. Sanık ise “Bu konu hakkında daha önceden beyanda bulunmuştum. Daha önce herhangi bir toplu taşıma aracında boğazıma sarılma ve saldırma gibi bir durum yaşanmadığı için idrarımı altıma kaçırmadım" cevabını verdi.
Katılan avukatlar İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) olaya ilişkin görüntülerin mahkemeye sunulmasını ve sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık avukatı ise tutuklanma isteminin reddini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden raporun istenmesine, olay anında İETT şoförü M.K.'nın tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutuklanma ve adli kontrol tedbirleriyle yargılanma talebini reddederek duruşmayı 7 Mayıs 2020 tarihine erteledi.

BU UTANÇ BANA AİT DEĞİL
Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'yla birlikte basın açıklaması yapan olayın mağduru N.C., "Kışın ortasında bu davayla uğraşıyoruz. Benden bir kaç yıl önce gerçekleşen bir taciz olayında kadının 'Bu utanç bana ait değil' cümlesini hafızama kazımışım ki 'Bu utanç bana ait değil' diyebilmişim. Onların kamuoyu dediği şeye biz dayanışma diyoruz." şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN
İddianamede Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne doğru giden metrobüste şüpheli F. Ö.'nün müşteki N.C'nin yanına giderek "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" da bulunduğu ve "hakaret" ettiği iddia ediliyor. İddianamede şüpheli F.Ö.'nün 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Şüpheli ilk ifadesinde "Suçlamayı kabul etmiyorum. Müşteki bana bağırdı. Araç içerisindeki kalabalık üstüme gelmesinden korktuğum için altıma idrarımı kaçırdım. Pantolonumda bu nedenle ıslaklık oldu" demişti.

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