Avcılar’da, MHP’den AK Parti’ye ziyaret

Avcılar’da, Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP yönetimi, AK Parti’yi ziyaret etti.

MHP Avcılar İlçe Başkanı Muhammed Nur Kutun, ilçe başkan yardımcıları ve ilçe yöneticileri, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy ve İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Avcılar’a yapılacak hizmetler konuşuldu. Kutun, "Ulusoy başkanla Avcılar’a yıllardır beklenen hizmetler gelecek. Avcılar değişecek. Efsane Avcılar geri gelecek. İttifaktan başkana tam destek" dedi. Kutun, Avcılar için hazırlanan projelerin de muhteşem olduğunu dile getirdi.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Kararaslan da, Avcılar’ın beklediği hizmetin 1 Nisan’dan sonra geleceğini belirterek, "Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’nin değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 24 Haziran sürecinde bir Cumhur İttifakı başladı. Genel başkanlarımızın da söylediği üzere bu ittifak seçim ittifakı değildir. Bu ittifak milletin bekası için, geleceği için, memleketin hayrı için uzun vadede kurulmuş bir ittifaktır. Bu millet için MHP ile AK Parti güzel bir ittifak kurdu. İnşallah bu ittifakın neticesinde İbrahim Ulusoy 31 Mart’ta Avcılarımıza belediye başkanı olacak ve ilçemize hizmet edecektir" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da, Cumhur İttifakı’nın geleceğimizin teminatı olduğunun altını çizerek, "Avcılar, beklediği, arzuladığı kıymet hizmetlere yakın bir zamanda 1 Nisan’dan itibaren kavuşacak. Bu belediyecilik hezimeti son bulacak. Muhteşem projelerle Avcılar marka bir kent haline gelecek. Avcılar’da özellikle gençler, çocuklar, aileler ve engelli kardeşlerimizle ilgili örnek bir çok muhteşem kompleksler kurulacak. Avcılar, denizi ve gölü ile buluşarak bir cazibe merkezi haline gelecek. İmar, ulaşım, trafik, otopark problemleri çözülecek. Yakın bir zamanda geniş bir lansman programı ile tüm Avcılar’a projelerimizi açıklayacağız. İşe gönüllere dokunarak başladık ve devam ediyoruz. Çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.

Ulusoy ve Kararaslan, nazik ziyaretleri için MHP yönetimine teşekkürlerin iletti.

