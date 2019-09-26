Avcılar'da minarenin devrilme anı kamerada

\u0130stanbul DHA- AVCILAR'da minarenin y\u0131k\u0131lmas\u0131na ait g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\n\u0130stanbul'da 5.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem s\u0131ras\u0131nda Avc\u0131lar'da bir minare y\u0131k\u0131ld\u0131. Y\u0131k\u0131lma an\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\n(FOTO\u011eRAFLI)\nPARTNERInstagram payla\u015f\u0131mlar\u0131 sayesinde 18 ya\u015f\u0131nda zengin oldu!Hatay Turizm ve Gastronomi G\u00fcnleri 2019 ba\u015flad\u0131Fatih'te depreme ald\u0131r\u0131\u015f etmeden yemek yemeye devam etti\u00a0
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