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Avcılar'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 08:29 | Son Güncelleme

 - AVCILAR'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.  Kaza saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere Bahçeşehir yönünde meydana geldi.

Avcılar'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Alper KORKMAZ / Melih OKUMUŞ , (DHA) - AVCILAR'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere Bahçeşehir yönünde meydana geldi. 69 yaşındaki Sadık Perçin yolun karşısına geçmek isterken bir minibüs çarptı. Minibüs daha sonra bir servis aracına çarparak hızla kaçtı. Perçin'in yardımına diğer sürüler koştu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde kanlar içinde yatan Perçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri Perçin'e çarpan minibüs sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Avcılar'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybettiAvcılar'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

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