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AVCILAR'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

AVCILAR'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL -AVCILAR'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

AVCILAR'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL -AVCILAR'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. - Minibüs sürücüsü bir araca da çarpmış kaçtı. Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / Melih OKUMUŞ , (DHA) Avcılar'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere Bahçeşehir yönünde meydana geldi. 69 yaşındaki Sadık Perçin yolun karşısına geçmek isterken bir minibüs çarptı. Minibüs daha sonra bir servis aracına çarparak hızla kaçtı. Perçin'in yardımına diğer sürüler koştu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde kanlar içinde yatan Perçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri Perçin'e çarpan minibüs sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------- Olay yerinden görüntü Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü trafikten görüntü Görgü tanığı ile röportaj Diğer detaylar (Tür: İstanbul)

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