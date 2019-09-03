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Avcılar'da mühürlenen binada tahliyeler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolon ve kirişlerinin çatlaması üzerine yapılan testlerde riskli bina olduğu ortaya çıkınca mühürlenen binadaki eşyaların tahliyesine bugün de devam edildi.

Avcılar'da mühürlenen binada tahliyeler sürüyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolon ve kirişlerinin çatlaması üzerine yapılan testlerde riskli bina olduğu ortaya çıkınca mühürlenen binadaki eşyaların tahliyesine bugün de devam edildi.
İleri Sokak’taki, 5 katlı, 32 yıllık Özbirlik Apartmanı’nın sakinleri geçen Mart ayında özel bir firma ile anlaşarak yer yer çatlayan kolonlardan aldıkları parçaları inceletti. İnceleme sonucu alınan, binanın riskli olduğunu belgeleyen rapor geçen hafta Avcılar Belediyesi’ne teslim edildi. Rapor üzerine bina sakinlerine 2 Eylül pazartesi gününe kadar evlerini tahliye etmeleri için süre tanındı. Bu sürenin tanınması ardından Zabıta Müdürü Mehmet Güven ile görevliler dün öğle saatlerinde tek tek daireleri ardından akşam saatlerinde binayı mühürledi. Binada eşyalarını taşıtamayan 3 aileye hazırlıklarını tamamlamaları halinde taşınma izni verileceği açıklandı. Bina sakinlerinden Aliye Ödemiş, 21 yıldan bu yana oturdukları binadaki eşyalarını bir tanıdıklarının bakkal dükkanının deposuna taşıtmak üzere geldi. Aliye Ödemiş, "Evimizi bırakıp gidiyoruz. Bir süre Hadımköy’deki oğlumun evinde kalacağız. Sonra kiralık ev buluruz. Kısa sürede yeni binaya döneceğimize inanıyorum” dedi.
Gün içerisinde taşınacaklarla birlikte kalan 1 dairenin de önümüzdeki günlerde boşaltılacağı ifade edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da mühürlenen binada tahliyeler sürüyorAvcılar'da mühürlenen binada tahliyeler sürüyorAvcılar'da mühürlenen binada tahliyeler sürüyor

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