Avcılar’da öğrenci evindeki yangın paniğe neden oldu

Avcılar’da, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının fark edilmesiyle vatandaşların tahliye edilmesiyle binadaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.15 sularında Avcılar Cihangir Mahallesi Uygun Sokaktaki 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerin kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yan dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangını kısa sürede yangını kontrol eden itfaiye, içeride inceleme yaptı. Kimsenin yaralanmadığı yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

Gece yarısı sokakta paniğe neden olan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak detay incelemenin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında çıkan seslere uyandıklarını belirten mahalle sakini Gürkan Özdeğer, “Seslere uyandık, ciddi olabilecek bir yangını itfaiye kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Biz de ciddi bir paniğe neden oldu. Can ve yaralı yok” dedi.

