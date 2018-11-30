Alper KORKMAZ - İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul (DHA) - AVCILAR'da öfkeli bir velinin kendisi ile tartışan öğretmenden intikam almak için yakınları ile birlikte okula gererek binaya zarar verdiği öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu'nda öğretmen B.S. okula giderken otomobilini korna çalarak yol istedi. Bu sırada çocuklarını okula götüren Erol Y. adlı veli yol vermedi. Bunun üzerine öğretmen ile veli arasında tartışma çıktı. İddiaya göre veli otomobilden inerek öğretmene vurmak istedi. Öğretmen B.S. de veliye karşılık verdi. Öğretmen okula giderken, öfkeli veli bir grup yakınına haber vererek tekrar okula geldi. Okuldaki görevlileri tartaklayarak içeri girmeye çalışan grubu gören görevli kapıyı kaparak polise haber verdi. Ancak, öfkeli veli ve yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Okulun giriş camını kırarak binada bazı eşyalara zarar veren Erol Y. ve beraberindekiler öğretmeni bulamadı. Grup okuldan ayrıldı.

Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturmaya başlanırken, 'Devlet malına zarar vermek' suçundan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Velinin de öğretmenden şikayetçi olduğu ve darp raporu aldığı öne sürüldü.

(FOTOĞRAF)



