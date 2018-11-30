HABER

Avcılar'da "öğretmeni dövmek için okulu bastılar" iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

AVCILAR'da öfkeli bir velinin kendisi ile tartışan öğretmenden intikam almak için yakınları ile birlikte okula gererek binaya zarar verdiği öne sürüldü.

Alper KORKMAZ - İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul (DHA) - AVCILAR'da öfkeli bir velinin kendisi ile tartışan öğretmenden intikam almak için yakınları ile birlikte okula gererek binaya zarar verdiği öne sürüldü. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu'nda öğretmen B.S. okula giderken otomobilini korna çalarak yol istedi. Bu sırada çocuklarını okula götüren Erol Y. adlı veli yol vermedi. Bunun üzerine öğretmen ile veli arasında tartışma çıktı. İddiaya göre veli otomobilden inerek öğretmene vurmak istedi. Öğretmen B.S. de veliye karşılık verdi. Öğretmen okula giderken, öfkeli veli bir grup yakınına haber vererek tekrar okula geldi. Okuldaki görevlileri tartaklayarak içeri girmeye çalışan grubu gören görevli kapıyı kaparak polise haber verdi. Ancak, öfkeli veli ve yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Okulun giriş camını kırarak binada bazı eşyalara zarar veren Erol Y. ve beraberindekiler öğretmeni bulamadı. Grup okuldan ayrıldı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturmaya başlanırken, 'Devlet malına zarar vermek' suçundan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Velinin de öğretmenden şikayetçi olduğu ve darp raporu aldığı öne sürüldü.

PARTNERİnanması güç ama bu fotoğraf tamamen gerçek!İnanması güç ama bu fotoğraf tamamen gerçek!
Çalıştığı fabrikadaki köpeğin saldırısına uğradıÇalıştığı fabrikadaki köpeğin saldırısına uğradı
Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındıFelakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Baba, 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Baba 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Karısını bıçakladı, balkondan attı, yetmedi saksı fırlattı! İşte istenen ceza

Karısını bıçakladı, balkondan attı, yetmedi saksı fırlattı!

Burada acı ile mutluluk arası yalnızca 10 saniye!

Burada acı ile mutluluk arası yalnızca 10 saniye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.