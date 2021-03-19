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  4. Avcılar’da otomobil garajında kaçak 257 litre etil alkol ele geçirildi

Avcılar’da otomobil garajında kaçak 257 litre etil alkol ele geçirildi

19.03.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da alkol deposu olarak kullanılan bir otomobil garajına düzenlenen operasyonda 257 litre etil alkol ve çeşitli türden 58 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Avcılar’da alkol deposu olarak kullanılan bir otomobil garajına düzenlenen operasyonda 257 litre etil alkol ve çeşitli türden 58 şişe alkollü içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceki gün Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan bir binanın alt katındaki otomobil garajından gelen yoğun alkol kokusu tespit etti. 16 Mart’ta saat 16.00sıralarında söz konusu adresin garaj bölümünde yapılan aramalarda 45 adet 70 cc dolu votka şişesi, 12 adet 70 cc dolu viski şişesi, 1 adet 300 cc dolu şarap şişesi, 95 adet 500 ml pet şişeler içerisinde etil alkol, 14 adet 30 litrelik bidonlar içerinde yarısı dolu şekilde etil alkol ve farklı markalara ait etiketler ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgili A.Y.(41) adlı bir kişi yakalandı. Zanlı, dün “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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