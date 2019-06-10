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Avcılar'da otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 04:31 | Son Güncelleme

AVCILAR'da gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde duran kamyona arkadan çarptı.

Avcılar'da otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) AVCILAR'da gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde duran kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü olay yerine gelen itfaiye çıkardı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Avcılar, Firuzköy Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AGM 707 plakalı otomobil, Bağlariçi Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu park halindeki 34 TB 2432 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladı. İtfaiye ekipleri araç içinden çıkardıkları yaralı sürücüyü olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri yaralıyı yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

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