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Avcılar'da otomobili böyle çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

AVCILAR, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de çeşitli tarihlerde otomobil hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 7'şer ayrı suçtan aranan 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı.

Avcılar'da otomobili böyle çaldılar

Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de çeşitli tarihlerde otomobil hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 7'şer ayrı suçtan aranan 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Avcılar'da bir otomobili çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabaha karşı devriye görevi yaparken Denizköşkler Mahallesi Ceyhan Sokak'ta şüphe üzerine bir araçtakileri durdurmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen araçtakiler kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu durdurulan 35 KD 0094 plakalı otomobilde bulunan Ferhat G., Sercan Ç. ile Erdal Çetin gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda iki aracın plakası ile 'otomobil beyni' olarak bilinen 3 parça bulundu. Avcılar Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada, Ferhat G. ile Sercan Ç.'nin son olarak 30 Mayıs akşamı Cihangir Mahallesi'nde bir otomobili çaldığı, belirlendi. Şüphelilerin ayrıca Avcılar, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 7 ayrı suçtan arandığı Ferhat G'nin de hakkında 7 ayrı arama dosyası bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Öte yandan şüphelilerin Avcılar'da otomobili çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bulunan otomobile yaklaşan iki kişi otomobili çalıştırıyor. Şüpheliler daha sonra araca binerek uzaklaşıyor.
(FOTOĞRAF)

Avcılar'da otomobili böyle çaldılarAvcılar'da otomobili böyle çaldılarAvcılar'da otomobili böyle çaldılarAvcılar'da otomobili böyle çaldılar

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