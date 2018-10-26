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Avcılar'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 09:05 | Son Güncelleme

Kaza sonrası otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakalı henüz belirlenemeyen otomobil, Haramidere -TEM bağlantı yolunda, karşı tarafa geçmeye çalışan Sadık Perçin'e (69 ) çarptı.

Otomobil, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşırken Perçin de ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Perçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Perçin'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Avcılar TEM trafik kazası

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