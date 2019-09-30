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Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

Avcılar Yeşilkent’te Roman vatandaşların yaşadığı mahallede oyun oynayan çocuklar önce ailelerin kaldığı büyük çadırı, ardından da gecekonduları yaktı.

Avcılar Yeşilkent’te Roman vatandaşların yaşadığı mahallede oyun oynayan çocuklar önce ailelerin kaldığı büyük çadırı, ardından da gecekonduları yaktı. Yangında 2 gecekondu ve çadır kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Geçiçi 987. Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan çocuklar, ailelerinin kaldığı çadırı tutuşturdu. Kısa süre büyüyen yangın, yan tarafta bulunan gecekondulara sıçradı. Alev alev yanmaya başlayan gecekondularda yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı anlarda yaşanan panik ise mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayda 2 gecekondu ve çadır kullanılamaz hale geldi. Yanan gecekondular havadan da görüntülendi.

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı
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