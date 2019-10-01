AVCILAR'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1) 

\u0130STANBUL,(DHA)\n\u0130stanbul\u2019da Avc\u0131lar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden \u00e7\u0131kan \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fc kald\u0131r\u0131ma \u00e7\u0131kt\u0131. Kazada 3 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-----------------------\n-Olay yeriPARTNEROnu bir de makyajs\u0131z g\u00f6r\u00fcn\u00d6\u011frenciler Karacahisar Kalesini ziyaret ettiDenizlili veliler ve \u00f6\u011frencilerden ek kitap tepkisi
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