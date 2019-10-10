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AVCILAR'DA PENCEREDEKİ SIVA PARÇALARI 5'İNCİ KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

AVCILAR’da bir binanın penceresinden düşen sıva parçaları park edilen bir otomobilin üzerine düştü, araçta hasar oluştu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bir binanın penceresinden düşen sıva parçaları park edilen bir otomobilin üzerine düştü, araçta hasar oluştu.
Araç trafiğine kapalı, günün her saatinde yoğun olan Marmara Caddesi’nde bulunan bir iş hanının 5’inci katındaki dersanenin penceresinin üst tarafından öğle saatlerinde sıva parçaları düştü. Düşen parçalar cadde ile kesişen Şamlı Sokağın köşesine park edilen otomobilin üzerine düştü. Çevredekiler korku içerisinde kaçışırken, otomobilin ön kaputu ile tavanında hasar olutu. Olayın duyulması üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri tutanak tuttu. Araç sahiplerinden Sinan Balcı da, şikayetçi olunca polisler sevk edildi. Balcı, araçtaki hasarın karşılanmasını isterken, bu iş hanının hemen yanında çalışan motokurye, 26 Eylül Silivri Depremi sırasında aynı iş hanının ön cephesindeki balkon altındaki sıvaların olduğu gibi düştüğünü, iki kez gelen belediye görevlilerinin inceleme yaptıktan sonra gittiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Polisler olay yerinde inceleme yaparken
-Sıvaların döküldüğü pencere
-Güvenlik şeridi ve yerdeki beton parçaları
-Çevredekiler sıvanın döküldüğü yere bakarken
-Araç sahiplerinden Sinan Balcı, elinde düşen beton parçalarını ve otomobilde hasar gören yerleri gösterip anlatırken
-Motokurye 26 Eylül’deki Silivri depreminde aynı bina balkon sıvalarının düştüğünü anlatırken
-Deprem günü sıvaları dökülen balkonların altındaki demirlerin görüntüsü

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Penceredeki sıva parçaları 5'inci kattan otomobilin üzerine düştüPenceredeki sıva parçaları 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
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