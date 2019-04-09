Avcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye etti

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında polis, minik öğrencilere oyuncak hediye etti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, bugün öğle saatlerinde Avcılar Firuzköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Polisler, kendilerine ilgi gösteren minik öğrencilere oyuncak hediye etti. Resmi kıyafetli polisler, minik öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra gedikleri araçlarla siren çalarak okuldan ayrıldı.

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