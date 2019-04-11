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Avcılar'da polisler, şehit meslektaşları için lokma döktürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm şehitler için hayır lokması döktürüp, dağıttı.

Avcılar'da polisler, şehit meslektaşları için lokma döktürdü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm şehitler için hayır lokması döktürüp, dağıttı.
Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt’un talimatı ile polisler Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Marmara Caddesi’nin sonunda şehitlerin ruhları için lokma döktürüp yoldan geçenlere dağıttı. Hafta nedeniyle düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Polis haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara okulda oyuncak dağıtılırken şehit aileleri, teşkilat mensubu yaşlılar da ziyaret edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da polisler, şehit meslektaşları için lokma döktürdüAvcılar'da polisler, şehit meslektaşları için lokma döktürdü

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