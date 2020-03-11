Avcılar'da polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 2 yaralı

İlk kaza, Avcılar D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. Polis ekipleri, içerisinde 2 kişi bulunan ve isimleri öğrenilemeyen otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin 'DUR' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler ile ekipler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Çok sayıda polis ekibi de telsizden gelen ihbarlar üzerine D100 Karayolu Ankara istikametinde önlem aldı. Şüpheliler polisten kaçarken, çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şüpheliler otomobilde sıkıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koştu bir yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 şüpheliyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan şüphelilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yolda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.