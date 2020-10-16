Avcılar’da pompalı dehşet, rastgele ateş açtı: 4 yaralı

Avcılar’da komşusuna kızan bir kişi, pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtı. Sokakta bulunan 3’ü çocuk toplam 4 kişi yaralanırken, kendini eve kapatan şahıs ise polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Şahsın sokağa doğru ateş ettiği dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple komşusuna kızan bir kişi, eline aldığı pompalı tüfekle evinin penceresine çıkarak sağa sola rastgele ateş açmaya başladı. Mahalledeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, sokakta bulunan 3’ü çocuk toplam 4 kişi şahsın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bazı binalara ve sokaktaki park halindeki araçlara zarar verirken, büyük panik yaşayan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Şahıs kendini eve kilitledi

İhbar üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs kendini eve kilitleyip polise teslim olmamak için uzun süre direndi.