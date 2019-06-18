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Avcılar'da restorandaki uyuşturucu alışverişi kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

AVCILAR'da restorandaki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da restorandaki uyuşturucu alışverişi kamerada

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da restorandaki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram eroin ele geçirilirken, 'Uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir restorana gelen kişilerin narkotik madde satışı yaptığına dair ihbar alınca, harekete geçti. Uzaktan izleme yapan polisler, bir restorana girip çıkan Cihat A.'dan şüphelendi. Polis, Cihat A.'yı durdurarak üzerini aradı. Şüphelinin üzerinden, küçük poşette 5.24 gram eroin çıktı. Şüpheli, uyuşturucuyu çıktığı restoranda oturan kişiden 100 liraya aldığını söyleyince polisler restoranda müşteri olarak oturan Cihat A. İle aynı masada bulunan Bayram A. ile Hıdır K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, masa üzerindeki sigara paketinin içerisinde Cihat A.'dan ele geçirilene benzer 13 ayrı küçük pakette toplam ağırlığı 75 gram olan eroin bulundu. Bayram A.'nın üzerinde bulunan uyuşturucu satışından aldığı değerlendirilen toplam 2 bin 760 TL ve biri akıllı olmak üzere iki telefona da el konuldu.

UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ KAMERADA
Öte yandan uyuşturucu alışverişi restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cihat A. masasına oturduğu Bayram A.'ya bir miktar para bırakıyor. Ardından sigara paketinden çıkarılan küçük bir cismi alarak buradan ayrılıyor. Cihat A. ile uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Bayram A. ile Hıdır K. Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.
(FOTOĞRAF)

Avcılar'da restorandaki uyuşturucu alışverişi kameradaAvcılar'da restorandaki uyuşturucu alışverişi kameradaAvcılar'da restorandaki uyuşturucu alışverişi kamerada

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