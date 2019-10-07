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Avcılar'da riskli görülen 5 katlı bina mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da riskli görülen bir bina daha tahliye edilerek, mühürlendi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da riskli görülen bir bina daha tahliye edilerek, mühürlendi.

Silivri'de 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar, Cihangir Mahallesi Sebzeci Sokak'ta bulunan 5 katlı Sarıgül Apartmanı'nda oturanlardan bazı aileler Avcılar Belediyesi'nde oluşturulan koordinasyon merkezine başvurarak, binalarının kontrol edilmesini istedi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları bodrum katında inceleme yaptı. İnceleme sonunda 38 yıllık olduğu belirtilen binadaki taşıyıcı kolonlardaki demirlerde aşırı korozyon ve betonunda deniz kumu kullanıldığı belirlendi. Avcılar Belediyesi tarafından kullanımı riskli görülen bina mühürlendi. Mühürlenen binada oturanlara eşyalarını zabıta gözetiminde alabilecekleri belirtildi.

Bina sakinlerinden Nazife Çalışkan, çevrede bulunan 4 binanın daha aynı müteahhit tarafından yapıldığını, o binaların tümünün yenilendiği halde bu binadaki daire sahiplerinin anlaşamadığı için kentsel dönüşüm kararı aldıramadıklarını anlattı. Bina sakinlerinin büyük bölümünün emekli ve yaşlı olduğunu vurgulayan Çalışkan, müteahhitlerin her daire için yaklaşık 200 bin lira ek para istediğini, kendisi dahil birçok kişinin bu parayı ödeyecek ekonomik güçleri bulunmadığını söyledi. Bina sakinlerinin kentsel dönüşüm için başvurmamaları halinde ancak, teknik analizlerin olumlu çıkması halinde oturulmasına izin verilebileceği ifade edildi.

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