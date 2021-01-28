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Avcılar’da sahte içki imalathanesine baskın

28.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da polis, sahte içki imal edilen iş yerine baskın düzenledi.

Avcılar’da polis, sahte içki imal edilen iş yerine baskın düzenledi. Baskında bidonlar içinde 100 litre ve 133 şişe sahte içki ele geçirildi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesi’nde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, bidonlar içinde 100 litre sahte içki, 133 şişe farklı ölçü ve markalarda sahte içki, boş şişeler, şişe kapakları ve bandrol ele geçirdi. Operasyonda M.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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