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Avcılar'da sevgili gibi dolaşıp hırsızlık yapan şüpheliler kamerada 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir eve girerek hırsızlık yapan biri kadın 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-AVCILAR'da bir eve girerek hırsızlık yapan biri kadın 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin şüphe çekmemek için 2 erkek 2 kız olarak sevgili gibi sokaklarda dolaştıkları penceresinin açık olduğunu gördükleri evlere girdikleri öğrenilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde 8 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda ikinci kattaki eve açık bırakılan pencereden giren hırsızlar cep telefonu ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Ev sahibi B.T.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızlığı iki erkek iki kadının gerçekleştirdiğini belirledi.

Kamera görüntülerinden sevgili gibi dolaşan hırsızların penceresi açık olan bir ev gördüklerinde ayrıldıkları, erkeklerin hırsızlık yaparken, kadınların da sokak başlarında erkete olarak bekledikleri görüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sedat Ç.(23), Ali K.(20), ile Kübra G.(25) polis tarafından yakalandı. Sedat Ç.'nin daha önceden 11 adet ev ve işyerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, ruhsatsız silah buldurmak, yankesicilik ve sahte kimlik kullanmak suçlarından polise geliş kaydı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Ali K.'nın işyerinden hırsızlık, Kübra G.'nin ise evden hırsızlık ve yaralama suçlarından daha önceden 4 kez gözaltına alındığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, polis bir kadın şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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