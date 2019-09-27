AVCILAR'DA SİLAHLI BANKA SOYGUNU

Cemil ÖZDEMİR/Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Yanyol Caddesi'nde bulunan bir bankada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı bir kişi bankaya geldi. Silahını banka görevlilerine doğrultan şüpheli kasadaki parayı istedi. Bankadan bir miktar para alan şüpheli silahla etrafa ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

