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Avcılar'da silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Arsa anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde çıkan silahlı kavgada 7 kişinin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından kavgaya karıştığını tespit ettiği Y.D, K.D, N.K, H.Ş. ve M.E.K'yi yakaladı. Kavgada kullanılan 2 tabanca, 2 şarjör, 9 fişek ve 20 boş kovan ele geçirildi.

Polis, yaptığı araştırmada iki grup arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu, kavganın taraflarından 6 kişi ile yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Ö.Ç. isimli kadının yaralandığını belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Avcılar Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Silahlı kavga

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