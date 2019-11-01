Avcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, iş adamı T.Ç. aracıyla Cihangir Mahallesi D-100 kara yolunda seyir halinde iken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda bacağından hafif yaralanan iş adamı T.Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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