Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta yürüyen O.D, bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
O.D. bacağından yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O.D, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayı görenlerin ifadelerine başvuran Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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