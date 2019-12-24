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Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı(Ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:24 | Son Güncelleme

AAVCILAR'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu.

Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-AAVCILAR'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D - 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinde meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şüpheli, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alındı.

(FOTOĞRAF)

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