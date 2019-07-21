Avcılar'da sivrisinek şikayetlerine neden olan derenin havadan fotoğrafları

İlkay DİKİCİ- Ersan SAN- Nermin GEYİK / İSTANBUL,(DHA)- Sağlık Bakanlığı, İstanbul Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü (BNV) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır" denildi. İlçede yaşayan vatandaşlar ise sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti. Şikayetlere konu olan Yeşilkent Deresi havadan görüntülendi.

SALGIN BÖLGELERİ BAŞLICA KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİ

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar'da 4 kişi de Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıkladı. Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.