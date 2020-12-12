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Avcılarda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

12.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Avcılarda iki grup arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma meydana geldi.

Avcılarda iki grup arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma meydana geldi. Sokak ortasında araçlarından inen grup birbirlerine kurşun yağdırırken, olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek davası bulunan iki grup, sokak ortasında karşı karşıya geldiler. Araçtan inen şahıslar silahlarına sarılıp birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmada biri ağır iki kişi yaralandı. Daha sonra arabalarına binen şahıslar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk çalışmaların ardından Yunus Hikmet E. (27) ile Emin Can A.’nın yaralı oldukları tespit edildi. Olaya karışan iki araç ve 8 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerine yakın bir çöp kutusunda ise 2 adet tabanca ele geçirilirdi. Hastaneye kaldırılan ve karın boşluğundan yaralanan Hikmet E.’nin ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suç makinaları yakalandı
Konuya ilişkin çalışmalarını genişleten polis ekipleri olaya karışan, Ahmet E.(24), Tarık C. (23), Osman Türker A.(26), Emin Can A.(19), Ramazan Y.(19), H.A.K(17),Umut Can L.(19), Çiya E.(24) yakalanarak gözaltına alındılar. Şüpheliler ilk ifadelerinde alacak-verecek davası olduğu için uzun zamandır aralarında husumet olduğunu söylediler.
Olaya karışanların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmak ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlardan toplam 83 suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerden Osman Türker A.’nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılması, farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edilen (8) şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

Çatışma anları güvenlik kamerasında
Dün 16.30 sıralarında yaşanan silahlı çatışma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen 3 otomobil ile gelen şahısların araçlardan inerek, çatıştıkları görülüyor. Çatışma sonrası ise kaçma anları kameraya yansıyor.

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