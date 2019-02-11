Avcılar’da spora da sporcuya da destek verilecek

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Avcılar’ın sporda, sanatta, kültürde ve sağlıkta marka olacağını söyleyen Ulusoy, buz pisti, yüzme havuzu ve dijital kütüphane projesini hemen hayata geçireceğini açıkladı.

Seçim gezilerini yoğun şekilde sürdüren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar’da Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Yönetici ve sporcuları dinleyen İbrahim Ulusoy, “Marka Avcılar parolası ile çıktığımız bu yolda siyaset bir araç, Avcılar’a hizmet amaç. 2 buçuk ayda 30 bin kişi ile karşılaştım ve herkesten aldığım cevap ortaktı. Mevcut belediyecilik anlayışından herkes bıkmış, herkes çok rahatsız. Avcılar’ımız 20 yıldır kanser hastalığına yakalanmış ama onu hayata bağlamak bizim boyun borcumuz. Ben baş hizmetkarınız olarak sizler ile buluşmaya hazırım” dedi.

“Dijital Kütüphane Projesi şimdiden hayırlı olsun”

Herkesi, her kesimi dinlediğini söyleyen İbrahim Ulusoy, “O yüzden ‘Avcılar’a hizmet birlikte gelecek’ dedim. Biz birbirimize harç gibi kavrulursak yaşayacağız ve mutlu olacağız. Projelerimizi açıkladığımız da eminim ki herkes çok mutlu olacak. Sporda, sanatta, kültürde ve sağlıkta bir marka olacağız. Buz pisti projemiz ile yüzme havuzu projemizi hayata geçirdiğimizde herkesin takdirini alacağımıza eminim. Gençlerimizin çok ilgi göstereceğini ve seveceğini düşündüğüm “Dijital Kütüphane” projemizin yeri hazır ve şimdiden hayırlı olsun” müjdesini verdi.