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Avcılar’da spora da sporcuya da destek verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı.

Avcılar’da spora da sporcuya da destek verilecek

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Avcılar’ın sporda, sanatta, kültürde ve sağlıkta marka olacağını söyleyen Ulusoy, buz pisti, yüzme havuzu ve dijital kütüphane projesini hemen hayata geçireceğini açıkladı.

Seçim gezilerini yoğun şekilde sürdüren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar’da Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Yönetici ve sporcuları dinleyen İbrahim Ulusoy, “Marka Avcılar parolası ile çıktığımız bu yolda siyaset bir araç, Avcılar’a hizmet amaç. 2 buçuk ayda 30 bin kişi ile karşılaştım ve herkesten aldığım cevap ortaktı. Mevcut belediyecilik anlayışından herkes bıkmış, herkes çok rahatsız. Avcılar’ımız 20 yıldır kanser hastalığına yakalanmış ama onu hayata bağlamak bizim boyun borcumuz. Ben baş hizmetkarınız olarak sizler ile buluşmaya hazırım” dedi.

“Dijital Kütüphane Projesi şimdiden hayırlı olsun”
Herkesi, her kesimi dinlediğini söyleyen İbrahim Ulusoy, “O yüzden ‘Avcılar’a hizmet birlikte gelecek’ dedim. Biz birbirimize harç gibi kavrulursak yaşayacağız ve mutlu olacağız. Projelerimizi açıkladığımız da eminim ki herkes çok mutlu olacak. Sporda, sanatta, kültürde ve sağlıkta bir marka olacağız. Buz pisti projemiz ile yüzme havuzu projemizi hayata geçirdiğimizde herkesin takdirini alacağımıza eminim. Gençlerimizin çok ilgi göstereceğini ve seveceğini düşündüğüm “Dijital Kütüphane” projemizin yeri hazır ve şimdiden hayırlı olsun” müjdesini verdi.

“Spora, sporcuya destek olacağız”
“1959 yılında kurulan Avcılar Spor Kulübü’nü profesyonel lige çıkartmak için elimizden geleni yapacağız, sporculara destek olacağız” diyerek sözüne devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Bir anımı paylaşmak isterim, esnaf ziyaretinde bir kuaför kardeşimizin bir ricası oldu. ‘Yurt dışında düzenlenen kuaförlük yarışmasına katılmak için finansmana ihtiyacım var, yardımcı olmanızı isterim’ İşte benim de aradığım budur. Avcılar’ın reklamını yapacak, ülkemizi temsil edecek arkadaşlarımız için her şeye hazırız. Çünkü benim yöneticilik prensibimde bu var. Herkes Avcılar’da spor yapacak ve spor yaparken de zevk alacağı bir Avcılar ile buluşacak. Avcılar halkının hayat kalitesi artacak” dedi.

İbrahim Ulusoy hakkında;
1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesi’nde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009-2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017’ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017’den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır.

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