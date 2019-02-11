"Avcılar’da spora ve sporcuya destek verilecek"

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Avcılar’ın sporda, sanatta, kültürde ve sağlıkta marka olacağını söyleyen Ulusoy, buz pisti, yüzme havuzu ve dijital kütüphane projesini hemen hayata geçireceğini açıkladı.
Seçim gezilerini yoğun şekilde sürdüren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar’da Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Yönetici ve sporcuları dinleyen İbrahim Ulusoy, “Marka Avcılar parolası ile çıktığımız bu yolda siyaset bir araç, Avcılar'a hizmet amaç. 2,5 ayda 30 bin kişi ile karşılaştım ve herkesten aldığım cevap ortaktı. Mevcut belediyecilik anlayışından herkes bıkmış, herkes çok rahatsız. Avcılar'ımız 20 yıldır kanser hastalığına yakalanmış ama onu hayata bağlamak bizim boyun borcumuz. Ben baş hizmetkârınız olarak sizler ile buluşmaya hazırım” dedi.
"DİJİTAL KÜTÜPHANE” PROJEMİZ HAZIR
Herkesi, her kesimi dinlediğini söyleyen İbrahim Ulusoy, “O yüzden ‘Avcılar'a hizmet birlikte gelecek’ dedim. Biz birbirimize harç gibi kavrulursak yaşayacağız ve mutlu olacağız. Projelerimizi açıkladığımız da eminim ki herkes çok mutlu olacak. Sporda, sanatta, kültürde ve sağlıkta bir marka olacağız. Buz pisti projemiz ile yüzme havuzu projemizi hayata geçirdiğimizde herkesin takdirini alacağımıza eminim" dedi.
Ulusoy, gençlerin çok ilgi göstereceğini ve seveceğini düşündüğü 'Dijital Kütüphane' projesinin de yerinin hazır olduğu müjdesini vererek, "Hepimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.
"SPORA, SPORCUYA DESTEK OLACAĞIZ"
“1959 yılında kurulan Avcılar Spor Kulübü’nü profesyonel lige çıkartmak için elimizden geleni yapacağız, sporculara destek olacağız” diyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy sözlerine şöyle devam etti:
“Bir anımı paylaşmak isterim, esnaf ziyaretinde bir kuaför kardeşimizin ricası oldu. ‘Yurt dışında düzenlenen kuaförlük yarışmasına katılmak için finansmana ihtiyacım var, yardımcı olmanızı isterim.’ İşte benim de aradığım budur. Avcılar'ın reklamını yapacak, ülkemizi temsil edecek arkadaşlarımız için her şeye hazırız. Çünkü benim yöneticilik prensibimde bu var. Herkes Avcılar'da spor yapacak ve spor yaparken de zevk alacağı bir Avcılar ile buluşacak. Avcılar halkının hayat kalitesi artacak.”
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