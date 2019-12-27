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  4. Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü; İSKİ kamyoneti yola saplandı

Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü; İSKİ kamyoneti yola saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

AVCILAR'da yer altı su borularının patlaması nedeniyle yol çöktü.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- AVCILAR'da yer altı su borularının patlaması nedeniyle yol çöktü. İSKİ kamyonetinin iki lastiği çöken yola saplandı.
Avcılar Cihangir Mahallesi Duygu Sokak'ta su borusunun patlaması sonucu yolun altında yumuşayan toprakta boşluklar oluştu. Bu sırada İSKİ kamyoneti sokakta çalışma yaptığı sırada yolun bir kısmı çöktü. Kamyonetin iki tekeri çöken yola saplandı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İşçiler bir süre çöken yerleri toprakla doldurarak kamyoneti kurtarmaya çalıştı ancak kamyonet olduğu yerden çıkartılamadı. Sokakta çalışma için olay yerinde bulunan iş makinesi kamyoneti kaldırdı. İşçiler çöken yeri toprakla doldurduktan sonra kamyonetin ön kısmına geçen iş makinesi halat yardımı ile kamyoneti çekerek kurtardı.
Bazı binaların bodrum katı ise patlayan borular nedeniyle su altına kaldı. Mahalle sakinleri uzun süredir alt yapıda sorun olduğunu söyledi.

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