HABER

AVCILAR'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Avcılar'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken boğazında izler bulunan kadının ölümü şüpheli bulundu.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak'taki 54 numaralı binada meydana geldi. Babası, Gülseren Ayhan'ı hareketsiz bulunca 112'yi aradı. Sevk edilen 112 ekibi, Ayhan'ın öldüğünü ve boğazında bazı izler olduğunu belirleyince polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, binanın en üst katında bulunan adrese gelerek eşi adli suçtan tutuklu olan ve anne-babası ile oturan kadının evinde araştırma yaptı. Nöbetçi savcıya da bilgi verilirken, olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda temizlik yaptığı öğrenilen ve epilepsi hastası olduğu öne sürülen kadının ölümünün tüm yönleri ile araştırıldığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
Ölen kadının fotoğrafları
Olay yerinden gröüntüler
Bina dışı
Polis ve ambulans
Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Yolda bulduğu 5 bin lirayı sahibine ulaştırdıYolda bulduğu 5 bin lirayı sahibine ulaştırdı
Ferfene gecelerinde oyunu kaybedenlere can yakan cezaFerfene gecelerinde oyunu kaybedenlere can yakan ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de herkes kayıp çocukları arıyor!

Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor

Yakalanan PKK’lı Baghestani'nin sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.