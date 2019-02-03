AVCILAR'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken boğazında izler bulunan kadının ölümü şüpheli bulundu.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak'taki 54 numaralı binada meydana geldi. Babası, Gülseren Ayhan'ı hareketsiz bulunca 112'yi aradı. Sevk edilen 112 ekibi, Ayhan'ın öldüğünü ve boğazında bazı izler olduğunu belirleyince polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, binanın en üst katında bulunan adrese gelerek eşi adli suçtan tutuklu olan ve anne-babası ile oturan kadının evinde araştırma yaptı. Nöbetçi savcıya da bilgi verilirken, olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda temizlik yaptığı öğrenilen ve epilepsi hastası olduğu öne sürülen kadının ölümünün tüm yönleri ile araştırıldığı ifade edildi.
Görüntü Dökümü:
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Ölen kadının fotoğrafları
Olay yerinden gröüntüler
Bina dışı
Polis ve ambulans
Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
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