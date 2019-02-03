HABER

Avcılar'da şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

AVCILAR'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken boğazında izler bulunan kadının ölümü şüpheli bulundu. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak'taki 54 numaralı binada meydana geldi. Babası, Gülseren Ayhan'ı hareketsiz bulunca 112'yi aradı. Sevk edilen 112 ekibi, Ayhan'ın öldüğünü ve boğazında bazı izler olduğunu belirleyince polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, binanın en üst katında bulunan adrese gelerek eşi adli suçtan tutuklu olan ve anne-babası ile oturan kadının evinde araştırma yaptı. Nöbetçi savcıya da bilgi verilirken, olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda temizlik yaptığı öğrenilen ve epilepsi hastası olduğu öne sürülen kadının ölümünün tüm yönleri ile araştırıldığı ifade edildi.

PARTNERÜnlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!Ünlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!
İnegöl’de maç sonu gerginlikİnegöl’de maç sonu gerginlik
Artvin'de 2 katlı boş ev yandıArtvin'de 2 katlı boş ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.