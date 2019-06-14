HABER

Avcılar’da tahliye edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Avcılar’da geçtiğimiz ay kolonlarında meydana gelen çatlaklardan dolayı boşaltılan 5 katlı bina belediye ekiplerinin çalışması ile yıkıldı.

Avcılar’da tahliye edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi

Avcılar’da geçtiğimiz ay kolonlarında meydana gelen çatlaklardan dolayı boşaltılan 5 katlı bina belediye ekiplerinin çalışması ile yıkıldı. Binanın yıkıldığı alan drone ile havadan da görüntülendi.
Denizköşkler Mahallesi Haluk Sokak’ta bulunan 5 katlı Mecitbey Apartmanı, kolonunda çatlaklar ve korozyon oluştuğu gerekçesi ile tahliye edilmişti. 21 yıllık bina bugün yerinde kentsel dönüşüm yapılması kaydı ile yıkıldı. Binanın yerine ilerleyen günlerde yenisinin yapılacağı öğrenilirken, yıkımın gerçekleştiği alan havadan drone ile görüntülendi.

Avcılar’da tahliye edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi

Avcılar’da tahliye edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldüKağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karneŞehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.