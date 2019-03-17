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Avcılar’da taksi durağına silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 07:38 | Son Güncelleme

Avcılar’da taksi şoförleri durakta beklediği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından taksi durağına silahlı saldırıya uğradı.

Avcılar’da taksi durağına silahlı saldırı

Avcılar’da taksi şoförleri durakta beklediği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından taksi durağına silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, mermilerin isabet ettiği taksi durağında maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 00:30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi durağında bekleyen taksi şoförleri, durakta olduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, silahtan çıkan mermiler taksi durağının duvar ve camlarına isabet etti. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası taksi şoförleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
2 Kişi motosiklet ile gelmiş
Gece saatlerinde yaşanan olayda taksi durağına yönelik gerçekleştirilen şahısların motosiklet ile taksi durağına önüne gelerek bir süre bekleyen 2 kişi, taksi durağına silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılar’da taksi durağına silahlı saldırı

Avcılar’da taksi durağına silahlı saldırı

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