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AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ İŞ BIRAKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA Avcılar Belediyesi’nde 2 aylık ücret alacakları olduğu halde kendilerine 1000 TL ödendiğini öne süren işçiler, bugün çöp toplamayarak protesto yürüyüşü yaptı.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA
Avcılar Belediyesi’nde 2 aylık ücret alacakları olduğu halde kendilerine 1000 TL ödendiğini öne süren işçiler, bugün çöp toplamayarak protesto yürüyüşü yaptı. Aylık ücretlerin düzenli ödenmediğini öne süren temizlik işçileri, sendikanın çağrısı ile bugün iş bıraktı. Çöpler toplanmayınca konteynerleri önünde yığınlar oluştu. Belediyenin Fen İşleri'nde çalışan işçiler de bugün iş bıraktı. İşçiler, saat 10.00’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde toplanarak, Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü. "Direne, direne kazanacağız", "İşçiler burada, başkan nerede" başta olmak üzere çeşitli sloganlar atan işçiler zaman zaman düdük çalarak, alkışlarla yönetimi protesto etti.

"İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ ZOR DURUMDA"
Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli ödenmediğini söyledi. Özdemir, "Bize bu eylemi yapmamamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi umurumuzda değil. İşçi arkadaşlarımız zor durumda. Başka çaremiz yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Avcılar'da yollarda ve konteynerlerin çevresindeki toplanmayan çöpler
-Belediye işçileri yürüyüş yaparken
-İşçiler slogan atarken
-İşçilerle röportaj
-Polis önlemleri
-Belediye-İş Sendikası Şube başkanının açıklamaları
-Genel ve detaylar

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